DÍA DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
La comarca se prepara para alzar la voz en la celebración del 25N
LA CRÓNICA
Por tercer año consecutivo, la Comarca de Valdejalón, a través de los Servicios Sociales, está organizando los actos que se van a realizar para la conmemoración del 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En esta jornada, se desarrollarán actividades en las diferentes localidades que componen la Comarca de Valdejalón, para reivindicar y homenajear a las mujeres víctimas de violencia de género, asumiendo como sociedad un compromiso en la prevención y erradicación de toda clase de violencia hacia las mujeres.
En las próximas ediciones de LA CRÓNICA DE VALDEJALÓN se publicará información sobre estas actividades, y se presentará el cartel y el manifiesto.
«Alcemos la voz por todas ellas. Se partícipe del cambio. No te quedes en silencio. Si estás cansado de oírlo, nosotras de vivirlo», manifiestan desde la comarca.
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias