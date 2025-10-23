La comarca se prepara para alzar la voz en la celebración del 25N

Por tercer año consecutivo, la Comarca de Valdejalón, a través de los Servicios Sociales, está organizando los actos que se van a realizar para la conmemoración del 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En esta jornada, se desarrollarán actividades en las diferentes localidades que componen la Comarca de Valdejalón, para reivindicar y homenajear a las mujeres víctimas de violencia de género, asumiendo como sociedad un compromiso en la prevención y erradicación de toda clase de violencia hacia las mujeres.

En las próximas ediciones de LA CRÓNICA DE VALDEJALÓN se publicará información sobre estas actividades, y se presentará el cartel y el manifiesto.

«Alcemos la voz por todas ellas. Se partícipe del cambio. No te quedes en silencio. Si estás cansado de oírlo, nosotras de vivirlo», manifiestan desde la comarca.