Comienza el programa de actividades extraescolares y deportivas

El Ayuntamiento de Salillas de Jalón ha puesto en marcha un completo programa de actividades extraescolares y deportivas que ha tenido una excelente aceptación entre los vecinos, con una alta participación de personas de todas las edades.

Entre las propuestas destacan datchball, gimnasia de mantenimiento, crossfit, psicomotricidad, patinaje, zumba kids y pilates, actividades que fomentan la práctica deportiva, la convivencia y los hábitos de vida saludables en el municipio.

Desde el ayuntamiento y las entidades colaboradoras se valora muy positivamente la gran respuesta obtenida, reflejo del interés de la población por seguir disfrutando de una oferta variada, inclusiva y adaptada a todas las edades.