Comienzan las obras de mejora en el cuartel de la Guardia Civil

El Ayuntamiento de La Muela ha comenzado las obras de mejora en el antiguo cuartel de la Guardia Civil.

Además se han adjudicado las obras de renovación parcial de la calzada en las calles Bogotá y Panamá en el polígono industrial Centrovía a la empresa Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos, por importe de 374.989 euros.

También el consistorio de La Muela ha licitado las obras para la creación de espacios de sombra en los parques de La Vicera, Skate y Pump Track en La Jupe y en el parque de gimnasia en la Urbanización Alto de La Muela Sur, así como los trabajos para la adecuación de los equipos antiincendios del antiguo Aviapark.