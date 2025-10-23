RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS
Comienzan las obras de mejora en el cuartel de la Guardia Civil
LA CRÓNICA
LA MUELA
El Ayuntamiento de La Muela ha comenzado las obras de mejora en el antiguo cuartel de la Guardia Civil.
Además se han adjudicado las obras de renovación parcial de la calzada en las calles Bogotá y Panamá en el polígono industrial Centrovía a la empresa Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos, por importe de 374.989 euros.
También el consistorio de La Muela ha licitado las obras para la creación de espacios de sombra en los parques de La Vicera, Skate y Pump Track en La Jupe y en el parque de gimnasia en la Urbanización Alto de La Muela Sur, así como los trabajos para la adecuación de los equipos antiincendios del antiguo Aviapark.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias