BARDALLUR
Continúa el arreglo de caminos tras las tormentas de agosto
Las máquinas de Diputación Provincial de Zaragoza siguen trabajando en el arreglo de los caminos de Bardallur tras la fuerte tormenta que sufrió la localidad el pasado 27 de agosto. El ayuntamiento solo aporta el gasoil y una persona para que acompañe a la máquina.
