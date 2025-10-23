Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El encuentro de rondallas se celebrará el 16 de noviembre

El próximo 16 de noviembre, El Ayuntamiento de La Muela y la Asociación Cultural Gil Tarín organizan el II Encuentro de Rondallas La Muela 2025 a partir de las 12.00 horas en la Casa de Cultura. Las rondallas participantes serán la Rondalla Orache de Monegrillo, la Rondalla Ciudad de Borja, el Grupo Pulso y Púa de Figueruelas, la Asociación Cultural Aires del Jalón de Calatorao y la Asociación Cultural Gil Tarín de La Muela.

