Épila apuesta por el aprendizaje a cualquier edad

La Universidad de la Experiencia dio comienzo a un nuevo curso el pasado 6 de octubre con una clase magistral a cargo de Mikel Iturbe Mach, director de Heraldo de Aragón y la entrega de diplomas a los alumnos y alumnas que acreditaban su asistencia, un momento especialmente emotivo que puso en valor el esfuerzo y la constancia de quienes forman parte de este proyecto.

El alcalde de Épila, Jesús Bazán, fue el encargado de inaugurar oficialmente el nuevo curso, destacando la gran calidad de esta actividad y expresando su agradecimiento a todas las personas que hacen posible la Universidad de la Experiencia, con una mención especial al alumnado, verdadero motor de su continuidad y éxito.

Desde la Concejalía de Cultura también agradecen la fidelidad y compromiso que los estudiantes mantienen con esta iniciativa, que año tras año se consolida como un referente cultural en Épila. El número de participantes se mantiene en 72 alumnos, una cifra que llena de orgullo a la organización y demuestra la vitalidad de este espacio formativo.

Las clases comenzaron el martes 21 de octubre con la asignatura Encéfalo, mente y máquina, impartida por el profesor Francisco J. Serón Arbeloa.