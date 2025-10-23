12 DE OCTUBRE
Épila homenajea a la Virgen del Pilar con una misa cargada de emoción y sentimiento
El alcalde de Épila, Jesús Bazán, acompañado por miembros de la corporación municipal, asistió a los actos celebrados en el municipio en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. La celebración religiosa fue oficiada por el párroco Ariel Álvarez Vergel en una iglesia que lucía magnífica gracias a su esmerada decoración floral, símbolo de devoción y respeto hacia nuestra patrona.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias