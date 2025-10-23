Épila homenajea a la Virgen del Pilar con una misa cargada de emoción y sentimiento

El alcalde de Épila, Jesús Bazán, acompañado por miembros de la corporación municipal, asistió a los actos celebrados en el municipio en honor a la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil. La celebración religiosa fue oficiada por el párroco Ariel Álvarez Vergel en una iglesia que lucía magnífica gracias a su esmerada decoración floral, símbolo de devoción y respeto hacia nuestra patrona.