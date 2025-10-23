La Escuela de Música pone en marcha el metrónomo

La Escuela de Música de Épila ha dado la bienvenida al nuevo curso académico, que arrancó oficialmente el 1 de octubre llenando sus aulas de sonido y entusiasmo.

Este año, además de las ya consolidadas clases de lenguaje musical, viento metal, viento madera y percusión, la escuela apuesta por una importante novedad que promete dinamizar la participación de los más jóvenes de la localidad: la recuperación de la Chiquibanda. El objetivo es que estos jóvenes talentos puedan realizar pequeñas actuaciones y mostrar sus progresos ante el público, integrándose en las actividades de la Banda de Música de Épila.

Otra de las iniciativas más exitosas de este curso es el inicio de las clases de Música y Movimiento, dirigidas a niños de 3 a 5 años. Esta actividad, diseñada para un primer contacto lúdico con el mundo sonoro, ha tenido una excelente acogida, superando ya la cifra de diez alumnos inscritos.

Con estas novedades, la Escuela de Música de Épila no solo mantiene su oferta formativa tradicional, sino que amplía su base, asegurando una cantera de futuros músicos y una educación musical completa desde las edades más tempranas.