CURSO COMPETENCIAS DIGITALES
Formación gratuita para aprender a protegerse en la red
LA CRÓNICA
ÉPILA
Épila ofrece un nuevo curso gratuito de formación en competencias digitales para aprender a protegerse en internet y mejorar la seguridad digital (estafas económicas, robo de información personal, publicidad no deseada y contraseñas seguras). La actividad consta de 10.00 horas y se impartirá del 17 al 21 de noviembre en horario de tarde en el Espacio Tangram.
Las inscripciones se pueden realizar hasta el 3 de noviembre en la Universidad Popular de Épila (av. Rodanas nº 23) en horario de 8.00 a 15.00 horas y en el teléfono 620 566 719.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias