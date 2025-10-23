Formación gratuita para aprender a protegerse en la red

Épila ofrece un nuevo curso gratuito de formación en competencias digitales para aprender a protegerse en internet y mejorar la seguridad digital (estafas económicas, robo de información personal, publicidad no deseada y contraseñas seguras). La actividad consta de 10.00 horas y se impartirá del 17 al 21 de noviembre en horario de tarde en el Espacio Tangram.

Las inscripciones se pueden realizar hasta el 3 de noviembre en la Universidad Popular de Épila (av. Rodanas nº 23) en horario de 8.00 a 15.00 horas y en el teléfono 620 566 719.