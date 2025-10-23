Gafas solidarias con destino a Chad, África
De Morata de Jalón ha partido una nueva entrega de gafas solidarias hacia la Universidad de Zaragoza, para su revisión, y las útiles en buenas condiciones serán llevadas al país africano Chad a través de la asociación Iluminafrica.
El promotor es el vecino Antonio Maestro, quien ya lleva varias campañas de recogida de gafas solidarias, con decenas de miles entregadas, y trata de aumentar los puntos de recogida.
En esta ocasión han colaborado las ópticas de Calatayud, Cariñena, Daroca, La Almunia de Doña Godina, y varias comarcas y pueblos de Valdejalon, Calatayud, Aranda, a la que este año se ha sumado Campo de Borja con una excelente entrega. Pueblos como Cariñena y La Almunia de Doña Godina han sido muy importantes en el número recogido de gafas.
