Gafas solidarias con destino a Chad, África

De Morata de Jalón ha partido una nueva entrega de gafas solidarias hacia la Universidad de Zaragoza, para su revisión, y las útiles en buenas condiciones serán llevadas al país africano Chad a través de la asociación Iluminafrica.

El promotor es el vecino Antonio Maestro, quien ya lleva varias campañas de recogida de gafas solidarias, con decenas de miles entregadas, y trata de aumentar los puntos de recogida.

En esta ocasión han colaborado las ópticas de Calatayud, Cariñena, Daroca, La Almunia de Doña Godina, y varias comarcas y pueblos de Valdejalon, Calatayud, Aranda, a la que este año se ha sumado Campo de Borja con una excelente entrega. Pueblos como Cariñena y La Almunia de Doña Godina han sido muy importantes en el número recogido de gafas.