‘Historia de Aragón’ arrasa en el Aula de Adultos de Ricla

Este curso académico 2025- 2026 empieza con fuerza y con ilusión por parte del alumnado del Aula de Adultos de Ricla. Son muchas las actividades que están ya impartiéndose con una alta participación de alumnos y alumnas.

La mayoría de los cursos ya se impartían años atrás, pero también se incorporan nuevos como Salud integral y desarrollo personal que ha tenido una gran aceptación, pues el número de matriculados ha sido de más de 30 personas.

La matrícula queda abierta durante todo el periodo lectivo para los cursos de Pruebas libres y de Español, para el resto de actividades según disponibilidad de plazas.

Mención especial requiere el grupo de alumnos de Historia de Aragón. Su trabajo resulta admirable, pues tienen como objetivo acercar la Historia de nuestra tierra a los vecinos de Ricla. Lo hacen de una manera atractiva a través del teatro. Este curso será la tercera obra. Tratará de la evolución histórica del castillo de Ricla. La obra es inédita y ha sido escrita y ambientada por los propios alumnos. Un trabajo de estudio, investigación y creatividad, que verá la luz el próximo mes de enero.

Además, Ricla es Aula Mentor donde cualquier persona puede ampliar su curriculum académico y profesional de manera online, obteniendo certificados oficiales del Ministerio de Educación y Cultura. El Aula Mentor está abierta todo el año y la matrícula en los diferentes cursos también. Cualquier interesado puede llamar al teléfono 876905108 o preguntar en el Ayuntamiento de Ricla.