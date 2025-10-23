Una jornada para la convivencia y reflexión

Con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural, celebrado el miércoles 15 de octubre, la Asociación de Mujeres de Salillas de Jalón organizó una jornada bajo el título Autocuidado: un momento para ti, dedicada a promover el bienestar físico y emocional de las mujeres del municipio.

Durante el encuentro, las participantes disfrutaron de un espacio de convivencia y reflexión sobre la importancia de cuidarse y dedicar tiempo a una misma, compartiendo experiencias y reforzando los lazos que unen a las mujeres del entorno rural.

La actividad, impulsada por la asociación de mujeres con la colaboración del ayuntamiento, puso en valor el papel fundamental de la mujer rural en la vida social, económica y cultural del pueblo, destacando su esfuerzo diario y su compromiso con el desarrollo de la comunidad.