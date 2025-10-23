Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TALENTO LOCAL

La jota de Valdejalón vuelve a triunfar en las Fiestas del Pilar

Adrián Alós. | SERVICIO ESPECIAL

Adrián Alós. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

LA ALMUNIA/LA MUELA/URREA

Los joteros y joteras de Valdejalón volvieron a destacar en el Certamen Oficial de Jota Aragonesa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza.

Ana Pilar Lorente.

Ana Pilar Lorente.

Dos vecinos de La Almunia consiguieron el primer premio en sus respectivas categorías: Adrián Alos Ortiz lo hizo en canto infantil masculino, y Ana Pilar Lorente Sancho, en canto ordinario femenino.

Candela y Guillén.

Candela y Guillén.

Además, Hugo Cabañero Carnicer, vecino de La Muela y miembro de la Asociación José Luis Gimeno Trigo, consiguió el segundo premio en canto infantil masculino.

Hugo Cabañero y Daniel Budría.

Hugo Cabañero y Daniel Budría.

Y en la modalidad de baile, Candela Pérez de Urrea de Jalón, con su pareja Guillén Artigas, lograron el primer premio en categoría juvenil, en la que también participó otra pareja de la localidad: Lucía Pérez y Pablo Cuartero. Además, Candela concursó en la categoría de canto juvenil femenino.

Lucía y Pablo.

Lucía y Pablo.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents