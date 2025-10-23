La jota de Valdejalón vuelve a triunfar en las Fiestas del Pilar

Los joteros y joteras de Valdejalón volvieron a destacar en el Certamen Oficial de Jota Aragonesa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza.

Ana Pilar Lorente.

Dos vecinos de La Almunia consiguieron el primer premio en sus respectivas categorías: Adrián Alos Ortiz lo hizo en canto infantil masculino, y Ana Pilar Lorente Sancho, en canto ordinario femenino.

Candela y Guillén.

Además, Hugo Cabañero Carnicer, vecino de La Muela y miembro de la Asociación José Luis Gimeno Trigo, consiguió el segundo premio en canto infantil masculino.

Hugo Cabañero y Daniel Budría.

Y en la modalidad de baile, Candela Pérez de Urrea de Jalón, con su pareja Guillén Artigas, lograron el primer premio en categoría juvenil, en la que también participó otra pareja de la localidad: Lucía Pérez y Pablo Cuartero. Además, Candela concursó en la categoría de canto juvenil femenino.