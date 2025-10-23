ACTIVIDADES SOLIDARIAS
Kimura colabora con la AECC
LA CRÓNICA
ALPARTIR
Durante el último mes, la Asociación de Mujeres Kimura de Alpartir ha intensificado su colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), participando activamente en diversas actividades solidarias celebradas en el municipio.
Aprovechando eventos tan destacados como el Campeonato Mundial del Juego de la Oca y la chorizada popular, las integrantes de la asociación realizaron la venta de lotería solidaria y llevaron a cabo una cuestación a beneficio de la AECC. Además, colaboraron en la venta de productos solidarios, logrando una excelente acogida.
La asociación Kimura ha querido agradecer la gran respuesta y generosidad de toda la comunidad.
