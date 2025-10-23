La literatura envuelve Calatorao con la Celtiberia

La Asociación de Amigos de la Celtiberia viene dinamizando la participación social a través de diversas actividades, y una de las que sin duda se ha consolidado es la programación del Encuentro en torno a la Celtiberia Literaria y Creativa, cuya VII edición, celebrada los días 19, 20 y 21 de septiembre, ha cumplido con creces el objetivo previsto en colaboración con el Ayuntamiento de Calatorao y la Diputación Provincial de Zaragoza.

Jesús Trasobares y Alejandro Corral ilustran la edición. | SERVICIO ESPECIAL

La sesión del sábado prosiguió con la cena y el acto de entrega de la ‘Tésera de Hospitalidad’ a la revista Turia de Teruel en la persona de su director, Raúl Carlos Maicas, y la pertinente laudatio a cargo de Manuel Martínez-Forega y Javier Hernández Ruiz. Los actos concluyeron con la degustación de un vino celtibérico.

Coordinado por Javier Hernández y Manuel Martínez-Forega, este VII encuentro contó con la presencia de dos narradores y de dos poetas de reconocido prestigio que han deslindado el poder evocador y creador del territorio celtibérico: Jesús Trasobares, Alejandro Corral, Manuel Mateo e Inés Ramón.

El programa del domingo se inició con la visita guiada al patrimonio histórico de Calatorao: la madrasa, el castillo, la iglesia y la fuente freática conducida por Fernando Carnicero. Se continuó con la lectura poética a cargo de Manuel Mateo y de Inés Ramón, dos estilos y estéticas diferentes de reconocer en la realidad y en la experiencia personal la palabra poética como conformadora de otros mundos posibles, nunca secretos, pero sí anidando siempre en lo hondo del ser humano para hacerlo precisamente así: más humano.

La sesión vespertina comenzó con la conferencia Pastos, cañadas y caminos de costumbre en la articulación de nuestro territorio fronterizo, con la intervención de la arqueóloga Marta Chordá y el historiador y activista rural Alberto Jiménez, quienes revelaron hasta qué punto la confluencia de los caminos en y por determinadas ubicaciones constituyeron una un mapa reticular para la cultura, el comercio y la ganadería su analogía con muchas de las actuales vías de tránsito carretero. Continuó con la mesa redonda en torno al cómic Roma derrotada, primera entrega de la trilogía de GP Ediciones Celtiberia en guerra, con la participación del editor Daniel Viñuales y los guionistas Alberto Gonzalo y Hernán Ruiz. El dibujante Juanfer Briones excusó su presencia por motivos personales.

Tras la recepción institucional y la lectura inaugural, el programa lo protagonizó la conferencia Celtiberia lúdica: juegos y entretenimientos de la sociedad tradicional a cargo de Vicente Chueca, una visión cabal sobre los fundamentos etnográficos relativos al ocio del territorio celtibérico. El almuerzo contó con una degustación de platos tradicionales celtibéricos. El concurso de guiñote, juego de naipes nacido en las tierras sorianas de la Celtiberia y cuya difusión a lo largo de los años ha arraigado entre las preferencias tahúres de todo territorio peninsular, hubo de suspenderse por razones técnicas.

El acto de clausura consistió en la mesa redonda En torno a Nertóbriga con Francisco Javier Gutiérrez, arqueólogo responsable de excavaciones recientes en busca de la ubicación exacta de la Nertóbriga celtibérica, Manuel Medrano, arqueólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza, que había prospectado en gran parte del territorio susceptible de encontrarse la mítica Nertóbriga, Gloria Pérez, directora general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, y como moderador Alberto Gonzalo.

Microrrelatos

A continuación, se dio lectura al acta del jurado que emitió el fallo del VI Concurso de Microrrelatos Amigos de la Celtiberia, en cuya categoría general resultó ganadora la escritora madrileña Gloria Fernández Sánchez con su microrrelato El pacto. El jurado decidió, por la falta de calidad mínima de los trabajos, dejar desiertos los premios en categoría comarcal y en categoría juvenil.

El programa se despidió con otro vino celtibérico, habiéndose podido contemplar, durante los días de celebración, una colección de láminas del cómic Roma derrotada.

Especial atención y mención merece la desinteresada colaboración de los miembros del Club de Lectura de Calatorao y su apoyo en aspectos fundamentales de la logística, y Victoria Casas, concejal de Cultura que, en representación del ayuntamiento calatorense, dispuso los magníficos espacios donde pudo desarrollarse el programa, y, particularmente, por su atención y cortesía personales, que han permitido bordar una edición emocionante y muy disfrutada por todos los participantes.