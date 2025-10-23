La localidad gana un nuevo espacio verde

La Almunia contará con un nuevo espacio verde junto a la carretera de Cariñena, continuando el sendero que sube desde el cementerio. Unos terrenos de titularidad municipal que suman casi una hectárea, que ya cuentan con distintos árboles y senderos y en los que se instalará mobiliario urbano para permitir actividades al aire libre en plena naturaleza.

Las brigadas municipales han comenzado las labores de limpieza para adecuar y despejar la zona junto a la carretera A-220a que enlaza la localidad con la vía hacia Cariñena. Estos terrenos son propiedad del Ayuntamiento de La Almunia, que ha proyectado un espacio verde para prolongar el sendero natural que conecta el núcleo urbano con el cementerio.

Delia Oltean, concejala de Parques y Jardines, quiere que este espacio sume y aumente el patrimonio natural de la localidad. «Debemos potenciar espacios verdes, y qué mejor manera que aprovechar los ya existentes y extenderlos para crear una red de espacios verdes municipales. Una vez esté finalizado, los vecinos y turistas podrán disfrutar de un nuevo espacio natural en el que realizar actividades con la familia, o incluso deporte. Además su cercanía a los campos de frutales permitirá también conocer en primera persona cómo se trabaja la agricultura y la fruta tan buena que tenemos aquí, y extender este conocimiento y concienciar de su importancia tanto a mayores como a los más pequeños».

El consistorio instalará bancos y papeleras para fomentar el cuidado y respeto de los espacios naturales. «Es importante tener zonas verdes revitalizadas y que podamos utilizar, pero también es importante cuidarlas, y en este sentido el consistorio pondrá todas las facilidades para no tirar basura al suelo y respetar el entorno lo máximo posible», apunta Oltean.