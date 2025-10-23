Los mayores asisten a una charla sobre el cuidado de los ojos

La Asociación de la Tercera Edad de Salillas de Jalón organizó recientemente una interesante charla sobre el cuidado de los ojos, dirigida especialmente a las personas mayores del municipio.

La sesión fue impartida por el equipo sanitario local, que ofreció consejos prácticos para la prevención y detección temprana de problemas visuales, así como recomendaciones para mantener una buena salud ocular en el día a día.

La actividad tuvo una gran acogida entre los asistentes, que agradecieron la cercanía y la claridad de las explicaciones, destacando la importancia de este tipo de iniciativas que promueven el bienestar y la salud en el ámbito local.