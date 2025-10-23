Los minipuntos limpios ayudan con el reciclaje

El contrato de recogida de residuos de la Comarca de Valdejalón incluye la instalación de los nuevos minipuntos limpios en 13 de los 16 municipios adscritos al contrato. Estos minipuntos se han instalado en lugares estratégicos para que sea más sencillo el reciclaje de diversos elementos como son los CD, cartuchos de tinta, pilas, baterías, aparatos eléctricos de pequeño volumen y bombillas.