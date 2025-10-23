Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INSTALADOS EN 13 MUNICIPIOS

Los minipuntos limpios ayudan con el reciclaje

Minipunto limpio instalado en Alpartir. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

LA ALMUNIA

El contrato de recogida de residuos de la Comarca de Valdejalón incluye la instalación de los nuevos minipuntos limpios en 13 de los 16 municipios adscritos al contrato. Estos minipuntos se han instalado en lugares estratégicos para que sea más sencillo el reciclaje de diversos elementos como son los CD, cartuchos de tinta, pilas, baterías, aparatos eléctricos de pequeño volumen y bombillas.

