DOCUMENTAL ‘SOMOS OLIVAR’
Una mirada a la tradición olivarera
LA CRÓNICA
La Casa de Cultura de La Muela acogió el jueves 2 de octubre el estreno del documental sobre La Muela Somos Olivar, una mirada cercana a la historia, la tradición y el presente de los olivos en la localidad zaragoza. Esta obra audiovisual es una iniciativa del Ayuntamiento de La Muela, y ha sido grabado y editado por Producciones L&K.
La narradora del documental es la activista y difusora cultural local Marian Gimeno Casanova, y entre las personas que han participado se encuentra Antonio Mateo Lapeña, que, con sus 104 años, estuvo presente en la primera proyección.
También aparecen en Somos Olivar Sergio Morales Bielsa, en el museo, y Estefanía Laviña Mur, Jesús Luis Tena Gimeno, Gerardo Lóbez Aured, Jesús Bielsa Mur, Toño Embarba Pinilla y Jorge Laviña Mur en la cooperativa, mientras que los olivareros que están recogiendo oliva son Toño Embarba, Alvaro Gimeno y Jesús Luis Tena.
El documental se puede ver en el canal de Youtube La Muela TV.
