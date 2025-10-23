RECORRIDOS DE 14 Y 25 K
El monte ganará terreno en la Trail Mularroya del 23 de noviembre
LA CRÓNICA
La XIX Trail Mularroya se celebrará el domingo 23 de noviembre con marcha senderista y trail de 14K y 25K. Con esta nueva edición el Club de Atletismo La Almunia se reinventa ya que se van a realizar varios cambios con los que se pretende que la Trail Mularroya vuelva a ser una de las pruebas de referencia del trail, no solo en la provincia de Zaragoza sino también a nivel autonómico. Ya son 19 las ediciones que el club almuniense organiza esta emblemática prueba de forma coordinada con el Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina y con la colaboración de la Comarca de Valdejalón, entre otros.
Nueva salida
Uno de los principales cambios de esta edición es que el inicio de todas las distancias y modalidades se realizará desde la paridera de Barrachina. Con este cambio la organización busca una prueba atractiva hacia el público asistente incentivando un recorrido de pleno monte donde habrá menos de un 8% de asfalto. Pese al cambio, el club de atletismo tiene preparados todos los servicios para que la prueba salga rodada, y es que todos los participantes dispondrán de desplazamiento de autobuses desde primera hora de la mañana desde el pabellón multiusos de La Almunia hasta Barrachina para tomar la salida. Será en el entorno de la salida donde varios furgones de la organización se encargarán de las mochilas acreditadas correctamente para que puedan ser recogidas en la meta que se encontrará situada en el pabellón multiusos de La Almunia.
Todos los participantes dispondrán de seguro de accidentes y responsabilidad civil, asistencia sanitaria durante la prueba, avituallamientos líquidos y sólidos tanto durante la carrera como al finalizarla, premios para los tres primeros de cada categoría, y barra y aperitivo al final de la mañana.
A lo largo del mes se irán desvelando más novedades para la edición de este año.
