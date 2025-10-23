La Muela se convierte en el epicentro del voleibol alevín en Aragón

La Muela se convirtió el 5 de octubre en el epicentro del voleibol alevín de Aragón con el primer Minivoley-Fest 2025, un evento deportivo cargado de emoción, compañerismo y mucha energía.

La jornada, organizada por el Club Voleibol Eolo’s, con la colaboración del consistorio, reunió a las promesas del voleibol en una auténtica fiesta deportiva. Durante el día se disputaron 18 emocionantes partidos, en los que los equipos demostraron su pasión, entrega y espíritu deportivo en cada punto. Más allá de los resultados, todos los participantes fueron verdaderos ganadores y campeones, porque, como bien dice el lema del festival: ¡Jugar ya es ganar!

El ambiente festivo y familiar se vivió tanto dentro como fuera de la pista, donde familiares, entrenadores y vecinos disfrutaron juntos de una jornada inolvidable que refuerza los valores del deporte y la comunidad.

Desde el Club Eolo’s La Muela expresaron su agradecimiento al ayuntamiento por su apoyo y compromiso con el deporte base.