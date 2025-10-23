MINIVOLEY-FEST
La Muela se convierte en el epicentro del voleibol alevín en Aragón
LA CRÓNICA
La Muela se convirtió el 5 de octubre en el epicentro del voleibol alevín de Aragón con el primer Minivoley-Fest 2025, un evento deportivo cargado de emoción, compañerismo y mucha energía.
La jornada, organizada por el Club Voleibol Eolo’s, con la colaboración del consistorio, reunió a las promesas del voleibol en una auténtica fiesta deportiva. Durante el día se disputaron 18 emocionantes partidos, en los que los equipos demostraron su pasión, entrega y espíritu deportivo en cada punto. Más allá de los resultados, todos los participantes fueron verdaderos ganadores y campeones, porque, como bien dice el lema del festival: ¡Jugar ya es ganar!
El ambiente festivo y familiar se vivió tanto dentro como fuera de la pista, donde familiares, entrenadores y vecinos disfrutaron juntos de una jornada inolvidable que refuerza los valores del deporte y la comunidad.
Desde el Club Eolo’s La Muela expresaron su agradecimiento al ayuntamiento por su apoyo y compromiso con el deporte base.
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias