La mujer rural, un pilar en los pueblos

El colegio Salesiano Laviaga-Castillo de La Almunia conmemoró el Día Internacional de la Mujer Rural con un acto en el que alumnado y profesorado reflexionaron sobre la importancia del papel de la mujer en el medio rural y la necesidad de seguir avanzando hacia una igualdad real de oportunidades.

Durante la jornada, se leyó un manifiesto en el que se destacó el valor de las mujeres rurales como pilares del desarrollo sostenible, la economía local y la vida en los pueblos. De la misma forma, se presentó un decálogo para alcanzar la igualdad real de oportunidades en las zonas rurales, que incluye medidas como garantizar la conectividad y la vivienda digna, fomentar el emprendimiento femenino, impulsar el relevo generacional agrario, visibilizar la violencia de género y promover la corresponsabilidad en los cuidados.