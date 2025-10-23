La mujeres de Morata tejen un nuevo futuro

Morata de Jalón celebró el 15 de octubre el Día Internacional de la Mujer Rural con un acto muy especial: el Café-coloquio: Encuentros abriendo fronteras.

Fue una tarde de conversación y encuentro, dedicada a las mujeres que habitan nuestros pueblos, esas que mantienen viva la tierra y el alma de la comunidad. Mujeres que trabajan, cuidan, sostienen y transmiten saberes, que hacen del día a día un ejercicio de resistencia y de amor por lo propio.

En este espacio se compartieron historias, inquietudes y sueños, se habló de lo que significa ser mujer y rural hoy, de los retos, y también de la fuerza que nace del apoyo mutuo. Además, hubo una degustación de platos de diferentes países, un momento para recordar que la diversidad también forma parte de nuestra riqueza como comunidad.

Fue un encuentro sencillo pero lleno de sentido porque cuando las mujeres del mundo rural se reúnen, no solo se cruzan palabras: se tejen lazos, se abren caminos y se construye futuro con pasión e ilusión.