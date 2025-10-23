DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL
La mujeres de Morata tejen un nuevo futuro
LA CRÓNICA
Morata de Jalón celebró el 15 de octubre el Día Internacional de la Mujer Rural con un acto muy especial: el Café-coloquio: Encuentros abriendo fronteras.
Fue una tarde de conversación y encuentro, dedicada a las mujeres que habitan nuestros pueblos, esas que mantienen viva la tierra y el alma de la comunidad. Mujeres que trabajan, cuidan, sostienen y transmiten saberes, que hacen del día a día un ejercicio de resistencia y de amor por lo propio.
En este espacio se compartieron historias, inquietudes y sueños, se habló de lo que significa ser mujer y rural hoy, de los retos, y también de la fuerza que nace del apoyo mutuo. Además, hubo una degustación de platos de diferentes países, un momento para recordar que la diversidad también forma parte de nuestra riqueza como comunidad.
Fue un encuentro sencillo pero lleno de sentido porque cuando las mujeres del mundo rural se reúnen, no solo se cruzan palabras: se tejen lazos, se abren caminos y se construye futuro con pasión e ilusión.
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias