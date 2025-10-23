La nueva empresa de recogida de basuras de La Almunia ya ha renovado el 70% de los contenedores

La nueva empresa encargada de la recogida de basuras en La Almunia de Doña Godina ha repuesto ya el 70% de los contenedores dispuestos en el núcleo urbano. El nuevo mobiliario estrena formato, de colores más discretos y que se diferenciará por el color de la tapa, además de unos vinilos que se instalarán en las próximas semanas. El ayuntamiento promocionará durante las próximas semanas una nueva campaña de concienciación para un correcto reciclaje y el mantenimiento de los espacios limpios.

Los nuevos contenedores instalados son de estreno y con un modelo unificado que facilitará la recogida de basuras e incluso la limpieza de los mismos recipientes. Los usuarios ahora podrán diferenciar los residuos a depositar según el color de la tapa: amarillo para plástico y envases ligeros, azul para papel y cartón, y negro -hasta ahora verde- para el residuos. El contenedor del vidrio seguirá diferenciándose del resto por su ranura redonda, aunque con una forma algo más rectangular. A todos ellos se sumarán los de color marrón, en los que irán los residuos compostables -posos de café, restos de jardinería, y materiales catalogados como biodegradables- que se utilizarán para hacer entre otras materias abonos.

Reciclar bien abarata el servicio Los últimos trabajos del cambio se verán con la instalación de islas de ocultación para zonas que tengan más de tres contenedores, permitiendo una estética urbana más amable y cuidada en las calles y plazas. Una vez que el servicio esté funcionando al 100%, el consistorio lanzará una campaña de concienciación. «Si los vecinos separamos correctamente la basura en su contenedor, la tasa de basuras podría verse afectada de forma positiva. Como ejemplo sirven el plástico y el cartón, que cuanto más se reciclan, más ingresos generan para el ayuntamiento y menor coste tendrá el servicio de recogida de basuras a los ciudadanos», reseña la concejala Delia Oltean.

Objetivo: completar la renovación

Delia Oltean, concejala de Obras y Servicios de La Almunia, explica que la nueva empresa «trabaja desde el primer día para completar la renovación de los contenedores lo antes posible. Durante este cambio y de forma temporal podremos sufrir afecciones en algunas zonas, como ocurre con los contenedores soterrados, que volverán a estar operativos en las próximas semanas».

El ayuntamiento, además, quiere recordar que los residuos de podas, obras en edificios, muebles o electrodomésticos no pueden acabar en los contenedores. El nuevo servicio incluye con carácter temporal la recogida de residuos voluminosos depositados en la calle, pero una vez desplegado al completo los usuarios tendrán a su disposición un número de teléfono que atenderá estas recogidas a demanda mediante un punto limpio móvil los lunes, miércoles y viernes. A esto se sumará la instalación de pequeños puntos limpios en la localidad, en los que depositar residuos muy concretos de pequeño tamaño sin necesidad de desplazamientos al punto limpio municipal.