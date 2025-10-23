Las nuevas farolas llegan a la Ronda Cortes de Aragón

La instalación de las nuevas farolas avanza a buen paso tras comenzar los trabajos en la trasera de la Cooperativa Cosanse, en la Ronda Cortes de Aragón. Las obras avanzan también en el andador que llega hasta el cementerio junto a la Guardia Civil, donde ya está realizada parte de la instalación subterránea. La subida de Carra La Hilera, el andador al Barrio de San Sebastián y el camino que llega a las parcelas agrarias del monte de La Cuesta serán las siguientes zonas de actuación, y el proyecto de alumbrado público finalizará con la renovación de las luminarias instaladas en el polígono industrial La Cuesta, donde se sustituirán todos los puntos por tecnología led.

La parte final de la Ronda Cortes de Aragón, junto a la trasera de Cosanse, ya cuenta con parte de la instalación de las nuevas farolas urbanas que se incorporan al parque de alumbrado municipal. La iluminación de tecnología led permitirá tener una mayor visibilidad en la zona principalmente utilizada para aparcamiento y para el acceso de camiones de transporte al complejo de la cooperativa. Para Delia Oltean, concejala de Obras y Servicios, «es un gran avance pues la extensión de las zonas iluminadas es un añadido para garantizar la visibilidad y aumentar la seguridad en nuestras calles, sobre todo en una vía así de transitada».

Los trabajos también avanzan en el sendero de subida al cementerio, donde ya se ejecuta la instalación subterránea del cableado para la posterior colocación de los postes. Próximamente comenzarán los trabajos en Carra la Hilera y en la subida al Barrio de San Sebastián, que incorporarán el mismo modelo. En los tres casos las luminarias serán led y funcionarán gracias a la energía solar iluminando durante toda la noche a una potencia media que se ve incrementada cuando detectan movimiento en sus inmediaciones. Estos mismos modelos ya están instalados desde hace años en el camino del Fosal y en la parte del sendero al cementerio, que con estos avances quedará completa.

El polígono industrial, siguiente paso

El último paso que dará el consistorio será la sustitución de las luminarias en las calles y avenidas del polígono industrial La Cuesta. Este completará la transición a tecnología led en toda la red municipal, un proyecto arrancado hace una década y que ha permitido el ahorro de miles de euros a las arcas municipales. El cambio de estos más de 200 aparatos permitirá una mejor visibilidad con una luz de color neutro y más potente, que además consumirá menos electricidad.

La potencia de estas farolas actualmente instaladas en las calles del polígono está entre los 500 y los 600 vatios, y tras esta actualización pasará a ser de 100 por luminaria. Esto supondrá un gran ahorro económico de miles de euros para las arcas municipales, que sumado a los anteriores proyectos de renovación asciende a más de 75.000 euros de ahorro al año frente a las farolas halógenas. Además, el cambio también supone otros beneficios medioambientales, como un menor nivel de contaminación lumínica.