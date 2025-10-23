CENTRO DE ESTUDIOS ALMUNIENSES
Un nuevo ‘Ador’ pone en valor la naturaleza
LA CRÓNICA
El Centro de Estudios Almunienses abrió las puertas del salón Blanco el 19 de septiembre para recibir a todas las personas que, como cada año, les acompañan para celebrar el nacimiento de un nuevo Ador. Este año el tema elegido fue El medio natural y el paisaje en Valdejalón.
El acto de presentación se inició con una introducción de Lucía Gálvez, y unas palabras de la presidenta, Cristina Callejas, llenas de sabiduría y acierto. Un precioso documental realizado por Alberto Gimeno introdujo visualmente la temática que a continuación Antonio Pérez, catedrático de la Universidad de Zaragoza y vecino de Calatorao, fue desgranando, dando las pinceladas más significativas de los 15 artículos que recoge el número 29 de Ador.
Especialmente emotivo fue el reconocimiento y nombramiento como socio de honor de José Estarán, que durante estos treinta años de Ador ha estado trabajando con el entusiasmo que él pone en aquello que merece la pena y que, como dijo, ahora se retira al banquillo.
También por primera vez el centro de estudios tuvo reconocimiento para las empresas que desde el principio han colaborado con ellos: Arco Electrónica e Inmela y Tonabe, agradeciendo su fidelidad y generosidad.
Las reinas de las fiestas, como viene siendo tradición, acompañaron al Centro de Estudios, y también destacó la presencia del grupo musical La Laudística, que con su bellísima actuación completó una noche de éxito y emoción.
Desde el Centro de Estudios quieren dar las gracias al ayuntamiento, Gobierno de Aragón, DPZ y Comarca de Valdejalón por la ayuda que les prestan y sin la cual este proyecto no podría existir, también a todos los autores que dedican parte de su tiempo libre a investigar sobre sus pueblos, a la junta directiva y grupo de coordinación por el trabajo constante y, por supuesto, a todos los asistentes.
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias