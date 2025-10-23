Un nuevo ‘Ador’ pone en valor la naturaleza

El Centro de Estudios Almunienses abrió las puertas del salón Blanco el 19 de septiembre para recibir a todas las personas que, como cada año, les acompañan para celebrar el nacimiento de un nuevo Ador. Este año el tema elegido fue El medio natural y el paisaje en Valdejalón.

El acto de presentación se inició con una introducción de Lucía Gálvez, y unas palabras de la presidenta, Cristina Callejas, llenas de sabiduría y acierto. Un precioso documental realizado por Alberto Gimeno introdujo visualmente la temática que a continuación Antonio Pérez, catedrático de la Universidad de Zaragoza y vecino de Calatorao, fue desgranando, dando las pinceladas más significativas de los 15 artículos que recoge el número 29 de Ador.

Especialmente emotivo fue el reconocimiento y nombramiento como socio de honor de José Estarán, que durante estos treinta años de Ador ha estado trabajando con el entusiasmo que él pone en aquello que merece la pena y que, como dijo, ahora se retira al banquillo.

También por primera vez el centro de estudios tuvo reconocimiento para las empresas que desde el principio han colaborado con ellos: Arco Electrónica e Inmela y Tonabe, agradeciendo su fidelidad y generosidad.

Las reinas de las fiestas, como viene siendo tradición, acompañaron al Centro de Estudios, y también destacó la presencia del grupo musical La Laudística, que con su bellísima actuación completó una noche de éxito y emoción.

Desde el Centro de Estudios quieren dar las gracias al ayuntamiento, Gobierno de Aragón, DPZ y Comarca de Valdejalón por la ayuda que les prestan y sin la cual este proyecto no podría existir, también a todos los autores que dedican parte de su tiempo libre a investigar sobre sus pueblos, a la junta directiva y grupo de coordinación por el trabajo constante y, por supuesto, a todos los asistentes.