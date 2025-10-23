CICLOTURISMO
A pedales por la Ruta del Vino de las Piedras
LA CRÓNICA
La Ruta del Vino de las Piedras ha revalidado su título como un pilar del cicloturismo nacional. En su 43ª edición, la más antigua de Aragón y la segunda de toda España, la marcha reunió a decenas de ciclistas que, haciendo frente a las condiciones climatológicas adversas, demostraron una vez más su fervor por la bicicleta y el inigualable encanto del Campo de Cariñena.
La jornada se vivió en un ambiente de intensa camaradería y pasión deportiva. El espíritu de superación se complementó con la hospitalidad de la comarca, que ofreció un escenario único.
El emblemático Mercado Modernista de la Plaza San Nicolás de Almonacid, con sus 120 años de historia, sirvió de cobijo y punto de encuentro. Bajo su centenaria estructura, se dispusieron mesas repletas de manjares que brindaron la pausa perfecta para reponer fuerzas, compartir sonrisas y capturar infinitas fotografías.
La fidelidad a esta veterana marcha fue patente una vez más por parte del Ayuntamiento de la Sierra, que volvió a mostrar su generosidad y hospitalidad. Los ciclistas fueron obsequiados con porrones de los excelentes vinos de la localidad, un gesto que fue recibido con gran alegría y agradecimiento por todos los asistentes.
