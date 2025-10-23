ASOCIACIÓN EL PRAU
Los más pequeños disfrutan de una tarde de cuento
LA CRÓNICA
La Asociación El Prau, conocida principalmente por su faceta medioambiental, demostró una vez más su compromiso con la vida cultural de la localidad al organizar un evento que cautivó a grandes y pequeños. Como parte de la Comisión de Cultura, la asociación incorporó al programa anual una actividad de cuentacuentos dirigida a los niños y niñas de Almonacid de la Sierra.
La meta principal de este espectáculo Cuentitis aguda, a cargo de Marzomayea Teatro, era recuperar el gusto por el cuento tradicional narrado. En una era dominada por las pantallas y los medios digitales, El Prau apostó por la magia atemporal de la narración oral.
El evento resultó ser un rotundo éxito, logrando su objetivo de entretener y divertir a niños y mayores por igual. Marzomayea Teatro ofreció una actuación que transportó al público a mundos de fantasía, consolidando la importancia de la cultura oral como herramienta de cohesión social y transmisión de valores.
Este tipo de iniciativas subraya el papel fundamental de asociaciones como El Prau, que diversifican su impacto social y cultural, enriqueciendo la oferta de ocio y formación en Almonacid.
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias