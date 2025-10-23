Los más pequeños disfrutan de una tarde de cuento

La Asociación El Prau, conocida principalmente por su faceta medioambiental, demostró una vez más su compromiso con la vida cultural de la localidad al organizar un evento que cautivó a grandes y pequeños. Como parte de la Comisión de Cultura, la asociación incorporó al programa anual una actividad de cuentacuentos dirigida a los niños y niñas de Almonacid de la Sierra.

La meta principal de este espectáculo Cuentitis aguda, a cargo de Marzomayea Teatro, era recuperar el gusto por el cuento tradicional narrado. En una era dominada por las pantallas y los medios digitales, El Prau apostó por la magia atemporal de la narración oral.

El evento resultó ser un rotundo éxito, logrando su objetivo de entretener y divertir a niños y mayores por igual. Marzomayea Teatro ofreció una actuación que transportó al público a mundos de fantasía, consolidando la importancia de la cultura oral como herramienta de cohesión social y transmisión de valores.

Este tipo de iniciativas subraya el papel fundamental de asociaciones como El Prau, que diversifican su impacto social y cultural, enriqueciendo la oferta de ocio y formación en Almonacid.