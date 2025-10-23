‘OTOÑO VELADO’ EN ALPARTIR
El piano de Alfonso Latorre ilumina la plaza de la iglesia
LA CRÓNICA
La Asociación de Mujeres Kimura de Alpartir organizó la noche del viernes 3 de octubre un concierto muy especial a cargo del pianista Alfonso Latorre. El evento, titulado Otoño Velado, tuvo lugar en la plaza de la iglesia, que se transformó por completo para la ocasión.
Durante el concierto, todas las luces de la plaza se apagaron, y las escaleras y alrededores de la iglesia se llenaron de velas, creando un ambiente mágico y acogedor. El pianista actuó desde la entrada del templo, mientras el público disfrutaba de la música bajo la tenue luz de las velas.
El resultado fue una velada inolvidable, en la que la combinación de la música en directo y la iluminación natural ofreció un espectáculo visual y sonoro único, que emocionó a todos los asistentes.
