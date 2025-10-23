Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ies rodanas

Premio a Dahbia Amoura por su relato

Dahbia Amoura. | SERVICIO ESPECIAL

la crónica

épila

La alumna del instituto Rodanas de Épila Dahbia Amoura, con su relato 41º36’9_N, consiguió el primer premio en categoría juvenil en el concurso ¡Qué bello es vivir en mi pueblo!, organizado por la Cátedra DPZ sobre Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza.

