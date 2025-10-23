Todo preparado para los más pequeños

El Ayuntamiento de Épila organizó el 30 de septiembre la reunión de inicio de curso con las familias usuarias de la Escuela Infantil Isabel de Aragón.

En el encuentro intervino el equipo de atención temprana que lleva años trabajando bajo convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, y que está dedicado a la intervención diagnóstica de necesidades específicas de apoyo educativo y necesidades educativas especiales. Como novedad de este curso, se incorporan también las especialistas de Fundación Atención Temprana, un servicio de estimulación y prevención que el ayuntamiento, desde la Concejalía de Educación y bajo la responsabilidad de Sara Guerrero, ha decidido incluir como una iniciativa de mejora en este servicio municipal.

Desde el consistorio agradecen la labor de los técnicos y del equipo directivo del centro, que en continua coordinación con la concejalía responsable, buscan siempre la mejora y el correcto funcionamiento de la escuela, que en los últimos dos años ha experimentado un notable crecimiento.

El AMPA también intervino explicando la importancia de construir comunidad educativa desde los primeros años escolares en beneficio del bienestar, formación parental, ocio y oportunidades de los más pequeños.