ESCUELA INFANTIL
Todo preparado para los más pequeños
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Épila organizó el 30 de septiembre la reunión de inicio de curso con las familias usuarias de la Escuela Infantil Isabel de Aragón.
En el encuentro intervino el equipo de atención temprana que lleva años trabajando bajo convenio con el Ayuntamiento de Zaragoza, y que está dedicado a la intervención diagnóstica de necesidades específicas de apoyo educativo y necesidades educativas especiales. Como novedad de este curso, se incorporan también las especialistas de Fundación Atención Temprana, un servicio de estimulación y prevención que el ayuntamiento, desde la Concejalía de Educación y bajo la responsabilidad de Sara Guerrero, ha decidido incluir como una iniciativa de mejora en este servicio municipal.
Desde el consistorio agradecen la labor de los técnicos y del equipo directivo del centro, que en continua coordinación con la concejalía responsable, buscan siempre la mejora y el correcto funcionamiento de la escuela, que en los últimos dos años ha experimentado un notable crecimiento.
El AMPA también intervino explicando la importancia de construir comunidad educativa desde los primeros años escolares en beneficio del bienestar, formación parental, ocio y oportunidades de los más pequeños.
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias