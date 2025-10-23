quintos de 1965 de lumpiaque
Reencuentro de vecinos tras más de medio siglo
Los quintos de 1965 se dieron cita en Lumpiaque el 28 de septiembre para celebrar una jornada de reencuentro y convivencia. Más de medio siglo después, 23 nacidos en ese año volvieron a reunirse en su pueblo natal, compartiendo recuerdos, anécdotas y sobre todo, el cariño de una generación.
