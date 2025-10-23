Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

quintos de 1965 de lumpiaque

Reencuentro de vecinos tras más de medio siglo

Los quintos de 1965 se dieron cita en Lumpiaque el 28 de septiembre para celebrar una jornada de reencuentro y convivencia. Más de medio siglo después, 23 nacidos en ese año volvieron a reunirse en su pueblo natal, compartiendo recuerdos, anécdotas y sobre todo, el cariño de una generación.

