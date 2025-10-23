PREVENCIÓN DE INUNDACIONES
Retirado un tapón que obstruía un ojo del puente del río Jalón en Rueda
La subdirección provincial de Carreteras del Gobierno de Aragón ha limpiado un tapón en el puente del río Jalón en Rueda de Jalón que obstruía uno de los ojos del puente.
