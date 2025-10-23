Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PREVENCIÓN DE INUNDACIONES

Retirado un tapón que obstruía un ojo del puente del río Jalón en Rueda

Retirado un tapón que obstruía un ojo del puente del río Jalón en Rueda

Retirado un tapón que obstruía un ojo del puente del río Jalón en Rueda

La subdirección provincial de Carreteras del Gobierno de Aragón ha limpiado un tapón en el puente del río Jalón en Rueda de Jalón que obstruía uno de los ojos del puente.

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents