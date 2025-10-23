CONFERENCIA Y VISITA AL CASTILLO
Ricla ensalza su cultura y se suma a la Red Celtiberia
LA CRÓNICA
El próximo 25 de octubre, Ricla acogerá dos eventos importantes para la difusión de su patrimonio cultural: por un lado, a primera hora de la tarde se realizará una visita programada a la localidad por parte de Territorio Mudéjar donde los visitantes podrán comprobar los avances en las obras del Castillo de Ricla y visitarán también nuestra magnífica Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción con su imponente torre múdejar desde donde podrán disfrutar de las impresionantes vistas de todo el municipio y de la vega de Ricla.
Y un poco más tarde, a las 19.00 horas en La Pista, tendrá lugar la presentación de la Red de municipios de la Celtiberia a la que el Ayuntamiento de Ricla aprobó en el último pleno su adhesión a la misma.
Javier Hernández Ruiz, profesor de universidad e historiador del arte impartirá la conferencia Celtiberia: Territorio de las cuatro culturas (celta, romano-cristiana, musulmana y hebrea).
La adhesión del ayuntamiento a la red de municipios de la Celtiberia es un paso más para poner en valor el extenso, y muchas veces desconocido, patrimonio de nuestra localidad.
A esta red pertenecen municipios de Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha y La Rioja con un objetivo claro, la promoción de nuestra cultura, de nuestra naturaleza así como de nuestras costumbres y tradiciones.
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias