Ricla ensalza su cultura y se suma a la Red Celtiberia

El próximo 25 de octubre, Ricla acogerá dos eventos importantes para la difusión de su patrimonio cultural: por un lado, a primera hora de la tarde se realizará una visita programada a la localidad por parte de Territorio Mudéjar donde los visitantes podrán comprobar los avances en las obras del Castillo de Ricla y visitarán también nuestra magnífica Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción con su imponente torre múdejar desde donde podrán disfrutar de las impresionantes vistas de todo el municipio y de la vega de Ricla.

Y un poco más tarde, a las 19.00 horas en La Pista, tendrá lugar la presentación de la Red de municipios de la Celtiberia a la que el Ayuntamiento de Ricla aprobó en el último pleno su adhesión a la misma.

Javier Hernández Ruiz, profesor de universidad e historiador del arte impartirá la conferencia Celtiberia: Territorio de las cuatro culturas (celta, romano-cristiana, musulmana y hebrea).

La adhesión del ayuntamiento a la red de municipios de la Celtiberia es un paso más para poner en valor el extenso, y muchas veces desconocido, patrimonio de nuestra localidad.

A esta red pertenecen municipios de Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha y La Rioja con un objetivo claro, la promoción de nuestra cultura, de nuestra naturaleza así como de nuestras costumbres y tradiciones.