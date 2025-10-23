Épila acoge este mes de octubre una nueva edición del proyecto de intervención artística en espacios públicos para transformarlos en lugares de encuentro, identidad y creación compartida. Del jueves 16 al domingo 26, Asalto en Épila convierte el municipio en un lugar de encuentro entre artistas y ciudadanía, con tres intervenciones murales y tres instalaciones artísticas que dialogan con la memoria local, la identidad y el paisaje social, acompañadas de una programación musical y actividades abiertas a la participación ciudadana.

Rincones de creatividad e identidad

Los tres murales de esta edición están a cargo de Sojo, con una intervención sobre la indumentaria tradicional, el folclore y la pasión por la jota aragonesa en Épila; Laura Gracia Lalá, con Segontia, que recorre la historia de la villa desde su origen celtíbero hasta el presente; y Virginia Michelena Colom y Rubén Blanco Alderete, con El Jalón es… que une imagen y palabra junto al río Jalón.

Además, se realizan tres instalaciones de distinta naturaleza que invitan a la reflexión y al encuentro. Inés Colás presenta Azucareras, un homenaje a las mujeres que trabajaron en la antigua fábrica de azúcar de Épila a través de manos moldeadas en melaza, acompañada de testimonios y fotografías. Jorge Aliaga con Aquí plantada construye un archivo visual y emocional sobre los balcones y las plantas como símbolos de cuidado y resistencia cotidiana, en un homenaje íntimo a las mujeres del pueblo. Y Sergio Delicado con Epílogo retoma el legado literario de Épila, que en el siglo XVI contó con una de las primeras imprentas de Aragón, para crear rótulos en hierro con caligrafías de los propios vecinos, integrando sus palabras en el espacio urbano.

El programa se completa con una agenda musical y de actividades participativas que refuerza la dimensión festiva y comunitaria del Asalto en Épila.

El viernes 24, a las 20.00 horas en el Palacio del Conde Aranda, el dúo aragonés Isla Kume ofrece un concierto que fusiona folclore ibérico y electrónica con castañuelas, cuerdas y sintetizadores que reinventan la tradición desde la emoción y el cuerpo.

El sábado 25, a las 17.00 horas, la artista Inés Colás guiará un paseo desde el Espacio Tangram hasta la antigua azucarera para compartir su instalación Azucareras. Y por la noche, a las 20.00 horas, el Palacio del Conde Aranda acoge el concierto de Laaza, proyecto de la cantautora Laura Aznar que combina pop y música de raíz. A través de boleros, rumbas y jotas, la artista genera su propio universo sonoro con su voz inconfundible y un estilo muy personal.

Para finalizar, el domingo 26, a las 11.00 horas, el festival Asalto en Épila se despedirá con un paseo comentado por los murales e instalaciones que culminará con un vermú y charla con la artista Virginia Michelena en el Espacio Tangram, amenizados por un Dj set de Gamma B.