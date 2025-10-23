El Salón Blanco levanta el telón: música y humor

La cultura vuelve a tomar protagonismo en La Almunia con una programación que apuesta por la música, el teatro, el humor y los espectáculos familiares. El Salón Blanco será el epicentro de la actividad escénica y acogerá entre octubre y enero una serie de propuestas pensadas para todos los públicos, con artistas de reconocido prestigio y compañías consolidadas en el panorama nacional. La cantante Lorena Margalló y el guitarrista Rubén Jiménez serán los primeros en subirse al escenario, y les seguirá la aragonesa Marisol Aznar, los Titiriteros de Binéfar, Teatro Che y Moche o STRAD-El violinista rebelde. La temporada tiene entradas a la venta y contará con un bono que destaca por sus precios populares para hacer la cultura más accesible.

Entradas a precios populares La nueva temporada tiene como principal novedad la oportunidad de disfrutar del teatro comprando uno de los bonos ya a la venta. «La venta de bonos supone disfrutar de grandes obras con un precio todavía más económico. Llevamos varios años haciéndolo en el festival de teatro anual, pero nunca lo habíamos implementado en una programación regular. Este año hemos querido probar y la respuesta por parte del público ha sido muy buena», reseña Anabel Langarita. Estos bonos generales y bonificados para jóvenes y jubilados han podido adquirirse hasta el 25 de octubre, y las entradas hasta horas antes de cada función a través de la taquilla habilitada en la web del ayuntamiento. También antes de cada función en la taquilla del Salón Blanco con precios que oscilan entre 3,50€ y 6,20€, a excepción de la primera obra de 2026, que tendrá un coste de 12€.

«Retomamos la programación cultural de teatro tras el parón de verano y las actividades en la calle, y lo hacemos con una programación muy variada, con la idea de pasarlo bien y de la ilusión de acudir al teatro como un placer más. Tenemos una gran oferta cultural para disfrutar con familia y amigos, y esperamos que la gente disfrute mucho de las obras tan cuidadosamente seleccionadas», explica Marisa Martínez, concejala de Cultura.

Por su parte, la programadora y técnica de cultura, Anabel Langarita, explica que «la gente estaba deseando que llegase de nuevo la programación. Ponemos precios simbólicos a una programación amena, creada con mucho cariño y que esté año va a tener mucha música y sobre todo de una calidad increíble. Entre todas las obras acumulamos varias nominaciones a los Premios Max, los grandes galardones del teatro en nuestro país».

Una agenda que se extiende hasta enero

El ciclo comenzó el 25 de octubre con el con el concierto Entre Luz y Chavela y la programación completa se puede consultar en la publicidad de la página 7. Una de las novedades de este año en la programación teatral de Otoño-Invierno es su extensión hasta el mes de enero para poder seguir disfrutando de cultura de primer nivel. El comienzo de 2026 contará con las obras incluidas en el circuito Platea del Ministerio de Cultura, en el que La Almunia vuelve a estar incluido, de nuevo como único municipio de Zaragoza.