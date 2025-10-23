Sentido homenaje al talento y la contribución de las mujeres de Épila

El Espacio Tangram de Épila acogió el miércoles 15 de octubre la jornada Mujer, Emprendimiento y Medio Rural, un evento cargado de emoción y reconocimiento que reunió a decenas de vecinos y vecinas para rendir homenaje al talento, la fuerza y la contribución de las mujeres del municipio.

El objetivo era visibilizar y poner en valor el papel de las mujeres emprendedoras como motor de desarrollo y transformación social en el medio rural. En esta ocasión, el Ayuntamiento de Épila quiso rendir un merecido homenaje a Mar, Susana, Aimara y Galia, cuatro mujeres cuya trayectoria profesional y personal es ejemplo de constancia, iniciativa y compromiso con el desarrollo de su municipio.

Durante el acto se proyectó el documental Mujeres Emprendedoras de Épila, que recogió sus testimonios y experiencias, mostrando cómo el emprendimiento femenino se convierte en una herramienta clave para el empoderamiento colectivo, la consecución de la igualdad real y la lucha contra la violencia de género.

El encuentro continuó con una charla-coloquio en la que se abordaron los desafíos y oportunidades que afrontan las mujeres en el ámbito rural, destacando la importancia de crear redes de apoyo, fomentar la formación y fortalecer la visibilidad de los proyectos liderados por mujeres.

Como broche final, la voz y el talento de Alicia Lahuerta llenaron el espacio con un café concierto que puso un emotivo punto final a una tarde inspiradora. Su actuación fue el colofón perfecto para una jornada que combinó emoción, reflexión y celebración.

Esta iniciativa celebrada en Épila forma parte de las acciones desarrolladas en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Épila con la igualdad de oportunidades, la erradicación de la violencia machista y el fortalecimiento del papel de la mujer en la sociedad rural.