TRIANGULAR DE FÚTBOL
La solidaridad gana el partido
LA CRÓNICA
ÉPILA
El Campo Municipal La Huerta acogió el pasado sábado 27 de septiembre un emocionante triangular de fútbol de veteranos a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, organizado por la Asociación de Ayuda Matarrayos, con la colaboración del Ayuntamiento de Épila y el Club de Fútbol Épila.
En el encuentro participaron CD Ricla, CF Épila y Real Zaragoza, con arbitraje del excolegiado de Primera División Bueno Grimal, y como padrino de excepción el exjugador epilense Adrián Ripa.
La jornada se completó con la música de Dj Wenceslao y Dj Flako, carretones de toros a cargo de los Emboladores de Nuestra Señora de Rodanas, hinchables y sorteos.
