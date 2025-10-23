La solidaridad gana el partido

El Campo Municipal La Huerta acogió el pasado sábado 27 de septiembre un emocionante triangular de fútbol de veteranos a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, organizado por la Asociación de Ayuda Matarrayos, con la colaboración del Ayuntamiento de Épila y el Club de Fútbol Épila.

En el encuentro participaron CD Ricla, CF Épila y Real Zaragoza, con arbitraje del excolegiado de Primera División Bueno Grimal, y como padrino de excepción el exjugador epilense Adrián Ripa.

La jornada se completó con la música de Dj Wenceslao y Dj Flako, carretones de toros a cargo de los Emboladores de Nuestra Señora de Rodanas, hinchables y sorteos.