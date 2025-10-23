El talento local arrasa en el Pilar

Los emboladores de Santa Pantaria de La Almunia ganaron el concurso de la feria del Pilar de Zaragoza por tercer año seguido. En el evento, participaron las cuadrillas de Borja, Nuestra Señora de Rodanas de Épila, Virgen del Pilar de Zaragoza y Santa Pantaria de La Almunia, ante toros de la ganadería Hermanos Sánchez Herrero. La cuadrilla almuniense se proclamó campeona embolando al astado en un tiempo de 7’20 segundos, demostrando su gran coordinación y experiencia, cerrando así una magnífica temporada en la que han ganado varios de los concursos fuertes.