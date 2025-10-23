Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CITAS EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Teatro, música y literatura se abren paso en el otoño cultural

La Muela acogió un encuentro literario-musical con Rayden dentro de la programación cultural de otoño. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

LA MUELA

El Ayuntamiento de La Muela ha comenzado su programación cultural de otoño en la que destacan las actuaciones de Rayden y Sanguijuelas del Guadiana, además del estreno de un documental, un encuentro con el autor José Luis Melero, y varias obras de teatro. «Invitamos a todos los vecinos y vecinas a disfrutar de este programa tan especial en el que todos los eventos tendrán entrada libre hasta completar aforo», señala Adrián Tello, alcalde de La Muela.

El ciclo comenzó el pasado 2 de octubre con el estreno del documental sobre La Muela Somos Olivar, en el que participaron varios vecinos y vecinas de la localidad y que gira en torno al cultivo del árbol más característico del municipio.

Además, el sábado 18 hubo un encuentro literario-musical con Rayden, una de las voces más destacadas y respetadas de la cultura en España. «Campeón mundial de la Red Bull Batalla de los Gallos, con una carrera musical que ha llenado grandes escenarios, y autor de éxito con varios libros de poesía y narrativa publicados», explica Tello. «Su forma de entender el arte trasciende géneros: combina música, palabra y emoción con un estilo único que conecta con el público de una forma profunda y auténtica».

El jueves 23, a las 19.00 horas, se celebrará el Día de las Bibliotecas con el encuentro con el autor José Luis Melero, y el viernes 24 de octubre, a las 19.00 horas, en la Casa de Cultura, se ofrecerá la obra Ol-Vi-Do, premio de teatro de jóvenes creadores.

Por su parte, el sábado 1 de noviembre, a partir de las 22.30 horas, se reinaugurará el Auditorio Municipal de La Muela con la banda revelación del momento: Sanguijuelas del Guadiana, «un grupo que no para de llenar allá donde va, revolucionando la escena estatal, triunfando en grandes festivales y colgando el cartel de agotado en las salas por donde pasan», comenta el alcalde. Junto a ellos, el talento de Almendra Garrapiñá, desde Zaragoza, trayendo su flamenco fusión lleno de frescura, energía y mestizaje musical. Y, para cerrar la noche, un Dj. Para finalizar el ciclo, el viernes 14, a las 19.00 horas en la casa de cultura, se ofrece la obra de teatro Un verano invencible.

