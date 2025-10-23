Valdejalón corre unida en un día de deporte y compañerismo

La XIX Media Maratón y VIII 10K Comarca de Valdejalón volvió a unir el domingo 19 de octubre varios pueblos en una misma prueba deportiva. La media maratón comenzó en Épila para pasar por Salillas de Jalón, Lucena de Jalón y Calatorao, y finalizar en La Almunia de Doña Godina. Y la 10K salió de Calatorao, donde se realizó un circuito urbano de 2 kilómetros, para terminar en La Almunia.

La prueba está impulsada por la Comarca de Valdejalón.

En la media maratón el vencedor fue Carlos Benedí del Club Atletismo La Almunia, seguido de Oscar Soriano del Running Zaragoza e Iván Ruiz del Epilacorre. Por categorías, en senior el vencedor fue Carlos Benedí, en Master A fue Iván Ruiz, en Master B fue Oscar Soriano, y en Master C fue José Elías Lasa. En categoría femenina la victoria absoluta fue para Laura Pons del Running Zaragoza, seguida de Maite Ares y Julia Bruno. Por categorías, en senior la vencedora fue Julia Bruno, en Master A fue Laura Pons, en Master B fue Maite Ares. Y en categoría comarcal la victoria fue para Andrea Ezpeleta seguida de Patricia Colás y de Susana Moranchel.

Las atletas mostraron un gran nivel.

Ganadores de la 10K

En la 10K el vencedor absoluto fue Abdeslam El Ouahbi del Running Zaragoza seguido de Nacho Pérez Latorre y Carlos Sanjuán Ballesteros. Por categorías, en senior el vencedor fue Nacho Pérez Latorre, en Master A Abdeslam El Ouahbi, en Master B Israel Secorun, y en Master C Francisco Javier Fernández Saborit. En categoría femenina la vencedora fue Carmen Sediles seguida de Inés Cubero y María Silvia Fernández Moratinos. Por categorías, en senior la victoria fue para Carmen Sediles, en Master B para Rosana Serrano Sanromán, y en Master C para María Silvia Fernández Moratinos.

Una vez finalizaron las pruebas para adultos se celebraron las carreras escolares con casi un centenar de participantes procedentes de un buen número de localidades de la Comarca de Valdejalón y de otros lugares de la geografía aragonesa.

Desde la Comarca de Valdejalón se agradece la colaboración de los ayuntamientos de Épila, Salillas de Jalón, Lucena de Jalón, Calatorao y La Almunia de Doña Godina, así como de las asociaciones Club Atletismo La Almunia, Epilacorre, Muñecos Andarines, La Butrera, Club de Montaña La Almunia, Peña Zaragocista de Salillas, Club BTT Algairen, y la agrupación de Protección Civil de la Comarca de Valdejalón, que hicieron que la prueba se desarrollara sin incidencias.