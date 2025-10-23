Valdejalón sutura la brecha digital en el medio rural

La Comarca de Valdejalón continúa avanzando hacia la inclusión digital gracias al proyecto Reto Rural Digital, una iniciativa financiada por la Unión Europea, a través de su plan Next Generation EU, que busca acercar la tecnología a los pueblos y reducir la brecha digital entre la población rural.

Los primeros cursos se han llevado a cabo en Morata de Jalón, con una participación muy positiva y un alto grado de satisfacción entre las personas asistentes. En las próximas semanas, el programa se extenderá a Urrea de Jalón, Épila y Chodes, ofreciendo nuevas oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal.

Detrás de esta propuesta se encuentra la Fundación El Tranvía, entidad con amplia experiencia en proyectos sociales y educativos, que se encarga de impartir los talleres y acompañar a los participantes en su proceso de formación.

Los cursos están diseñados para que cualquier persona, independientemente de su edad o nivel previo, pueda adquirir las competencias digitales básicas necesarias para desenvolverse en la vida cotidiana y en el ámbito laboral: desde el uso del teléfono móvil y el correo electrónico, hasta la navegación segura por Internet o el manejo de herramientas para la búsqueda de empleo.

Según los responsables del proyecto, el objetivo es claro: «que nadie se quede atrás en la transformación digital». En muchas zonas rurales, el acceso a la tecnología todavía supone un desafío, y este tipo de iniciativas ayudan a que la digitalización sea un proceso inclusivo y accesible.

Además de fomentar el aprendizaje práctico, Reto Rural Digital busca fortalecer el tejido social y económico de la comarca de Valdejalón. La formación en competencias digitales permite mejorar la empleabilidad y favorecer la participación ciudadana en un entorno cada vez más conectado.

La Fundación El Tranvía destaca la gran acogida que está teniendo este interesante programa en los municipios donde ya se ha implementado, además, subraya la importancia de la colaboración institucional para seguir extendiendo esta formación a más localidades.

Con esta iniciativa, Valdejalón se suma a un movimiento que demuestra que la innovación también puede crecer desde lo local si se cuenta con los apoyos y las ganas necesarias.