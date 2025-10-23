CHARLA SOBRE MENORES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS
Valentía y superación de la mano de Cepaim
LA CRÓNICA
Morata de Jalón celebró el 16 de octubre una charla muy especial titulada Los menores migrantes no acompañados, en la que se pudo conocer el importante trabajo de la Fundación Cepaim.
Durante el encuentro, se contó la historia de un joven que, con tan solo 16 años, tuvo que abandonar su país y emprender solo el camino hacia España, sin madre, padre ni tutor legal, sin nadie conocido. Una historia de valentía, superación y esperanza, que refleja la fuerza de quienes luchan por construir una vida mejor, una vida digna, a la que todas y todos tenemos derecho.
Fue una tarde de reflexión y aprendizaje, en la que se abordaron temas profundos como la solidaridad, las desigualdades y la necesidad de mirar el mundo desde una perspectiva global y humana, sin perder el arraigo local.
Esta actividad está organizada por la Diputación de Zaragoza, a través de su Delegación de Cooperación y Solidaridad Internacional, y se enmarca en un programa destinado a fomentar la educación para la ciudadanía global, trabajando desde nuestros municipios, pero siempre pensando en global.
Una charla que recordó que la empatía y la cooperación no tienen fronteras, y que construir un mundo más justo comienza también desde los pueblos.
