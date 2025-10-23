Versos y melodías en un recital didáctico

El Salón Multiusos El Cine de Alpartir acogió el 5 de octubre un concierto didáctico por la igualdad, una cita en la que la poesía y la música se unieron para transmitir un mensaje de respeto, sensibilidad y compromiso social.

El recital contó con la participación del pianista José María Berdejo, la narradora Mayte Salvador, y el tenor Óscar Badías, que ofrecieron un espectáculo lleno de emoción y belleza.

A través de la combinación de versos y melodías, los artistas acercaron al público una propuesta cultural que invitó a la reflexión sobre la igualdad y el valor del arte como herramienta de transformación.