CITA POR LA IGUALDAD

Versos y melodías en un recital didáctico

José María Berdejo, Mayte Salvador y Óscar Badías. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

ALPARTIR

El Salón Multiusos El Cine de Alpartir acogió el 5 de octubre un concierto didáctico por la igualdad, una cita en la que la poesía y la música se unieron para transmitir un mensaje de respeto, sensibilidad y compromiso social.

El recital contó con la participación del pianista José María Berdejo, la narradora Mayte Salvador, y el tenor Óscar Badías, que ofrecieron un espectáculo lleno de emoción y belleza.

A través de la combinación de versos y melodías, los artistas acercaron al público una propuesta cultural que invitó a la reflexión sobre la igualdad y el valor del arte como herramienta de transformación.

