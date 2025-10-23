CITA POR LA IGUALDAD
Versos y melodías en un recital didáctico
LA CRÓNICA
ALPARTIR
El Salón Multiusos El Cine de Alpartir acogió el 5 de octubre un concierto didáctico por la igualdad, una cita en la que la poesía y la música se unieron para transmitir un mensaje de respeto, sensibilidad y compromiso social.
El recital contó con la participación del pianista José María Berdejo, la narradora Mayte Salvador, y el tenor Óscar Badías, que ofrecieron un espectáculo lleno de emoción y belleza.
A través de la combinación de versos y melodías, los artistas acercaron al público una propuesta cultural que invitó a la reflexión sobre la igualdad y el valor del arte como herramienta de transformación.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias