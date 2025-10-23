OFRENDA DE FLORES EN CALATORAO
La Virgen del Pilar luce su manto de flores año tras año
Desde el Ayuntamiento de Calatarao dan las gracias a todos los vecinos que participaron en la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, a la rondalla y a los cantadores. Este año además se estrenó estandarte. Y también agradecen que la Virgen del Pilar que hay en Calatorao luzca en su día tan bonita año tras año, gracias a los vecinos y el resto de colaboradores.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El arquitecto detrás del resurgir de Arcosur: 'Un 30% del barrio es como Teruel, y hacer Teruel en tres o cuatro años es complicado. Ese es el reto
- Persecución de película en Zaragoza tras darse a la fuga el conductor de una camioneta
- Un grupo de Zaragoza gana el Premio Nacional de Hostelería 2025: estos son sus restaurantes
- Un detenido por el saqueo en el cementerio de Torrero tiene 'mucho miedo' de represalias
- El alma del Casademont estaba en Turquía. La crónica del Mersin-Casademont Zaragoza (72-79)
- Zaragoza tendrá seis vuelos chárter para el puente de la Constitución: mercadillos navideños, capitales europeas y Papá Noel
- Nostalgia por el heavy metal en Zaragoza: nace una asociación para que la agenda cultural de la ciudad vuelva a abrazar el género
- El chasis del 'B10' de Leapmotor se fabricará en Borja tras lograr Fagor y Duoli todas las licencias