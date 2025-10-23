La Virgen del Pilar luce su manto de flores año tras año

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

OFRENDA DE FLORES EN CALATORAO

Desde el Ayuntamiento de Calatarao dan las gracias a todos los vecinos que participaron en la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, a la rondalla y a los cantadores. Este año además se estrenó estandarte. Y también agradecen que la Virgen del Pilar que hay en Calatorao luzca en su día tan bonita año tras año, gracias a los vecinos y el resto de colaboradores.

