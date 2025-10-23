La Virgen del Pilar luce su manto de flores año tras año

Desde el Ayuntamiento de Calatarao dan las gracias a todos los vecinos que participaron en la ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, a la rondalla y a los cantadores. Este año además se estrenó estandarte. Y también agradecen que la Virgen del Pilar que hay en Calatorao luzca en su día tan bonita año tras año, gracias a los vecinos y el resto de colaboradores.