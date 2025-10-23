Vuelve la Ruta de los Tres Ríos

El próximo 2 de noviembre se celebrará la II Ruta de los Tres Ríos, una experiencia única que invita a recorrer los hermosos paisajes de Morata de Jalón, Chodes, Arándiga y Nigüella, a través de los ríos Aranda, Isuela y Jalón.

Esta actividad está pensada para todas y todos, con dos recorridos disponibles: uno de 26 kilómetros para los más andarines y otro de 16 kilómetros para quienes prefieran una caminata más corta.

La andada, puntuable para la Copa de Andadas Populares de Aragón, ofrece la oportunidad de disfrutar de paisajes impresionantes. La Ruta de los Tres Ríos simboliza la unión entre pueblos vecinos, el trabajo comunitario y la colaboración entre municipios que comparten territorio, caminos y amistad.

En esta segunda edición, que ha ampliado su oferta hasta 400 plazas (ya completas) y ofrece numerosos servicios a los participantes.

La actividad está organizada por los ayuntamientos de Morata de Jalón, Nigüella y Arándiga, junto con Cenefos y Acot, y cuenta con el patrocinio de empresas de la zona, siendo Cemex el patrocinador oficial. Además, colaboran el Ayuntamiento de Chodes, la Comarca de Valdejalón, la Comarca Comunidad de Calatayud y la Diputación Provincial de Zaragoza.