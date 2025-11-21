El 25N se celebra con actividades informativas en Tangram

Dentro de las actividades organizadas por la Comarca de Valdejalón con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el domingo 24 de noviembre, a las 17.00 horas, el Centro Cívico Tangram de Épila acogerá el taller Las Olvidadas: Genealogía de mujeres aragonesas y herencias femeninas invisibles, un espacio destinado a recuperar las historias, saberes y aportaciones de aquellas mujeres que fueron silenciadas o invisibilizadas por la historia.

Se espera que sea una agradable jornada, abierta al público, que invite a toda la ciudadanía a participar en una tarde de memoria, reconocimiento y compromiso, reafirmando así el papel de la comunidad en la lucha por la igualdad y la erradicación de todas las formas de violencia de género.