CONCIENCIACIÓN
El 25N no pasa de largo en Alpartir con jornadas y actividades
LA CRÓNICA
Alpartir se prepara para celebrar las XIX Jornadas contra la Violencia de Género, una cita ya consolidada y que cada año reafirma el compromiso colectivo con la igualdad y la erradicación de cualquier forma de violencia hacia las mujeres.
Las actividades comenzarán el sábado 22, en el pabellón, donde se desarrollará la propuesta Jugamos en Igualdad-Juegos Cooperativos, una iniciativa que promueve valores de respeto, convivencia y trabajo en equipo a través del juego.
El 25 de noviembre a las 18.00 horas, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se leerán microrelatos en igualdad, seguido de la actividad Globos contra la Violencia de Género y la lectura del manifiesto. Para finalizar, se ofrecerá un chocolate caliente.
Además, durante toda la semana, la biblioteca municipal contará con un punto de lectura dedicado a obras escritas por mujeres y libros que promueven la igualdad de género, para fomentar la reflexión y el acceso a referentes literarios femeninos.
