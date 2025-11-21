Adispaz y los jubilados, unidos por la inclusión

Adispaz trabaja desde hace más de 30 años atendiendo a la personas con discapacidad intelectual de Valdejalón y durante todo este tiempo ha ido adaptando los apoyos a las necesidades vitales de estas personas.

En la actualidad está inmersa en la transformación de los apoyos a personas con discapacidad intelectual mayores (de 45 años), utilizando para ello una metodología donde se implementan planes de micro-transformación enfocados a establecer vínculos con la comunidad cercana.

Dentro de esta transformación se ha generado varios proyectos conjuntos con otras entidades y asociaciones locales, entre ellos se encuentra la Asociación de Jubilados Santa Pantaria de La Almunia de Doña Godina.

Para llevar a cabo este proyecto conjunto ambas partes se reunieron antes de finalizar el verano y marcaron la agenda para trabajar alianzas en las que pudieran participar conjuntamente ambas asociaciones.

En el equipo motor de Adispaz participan repre sentantes de las propias personas con discapacidad que reciben los servicios de la entidad, así como sus familiares acompañados de los profesionales que dirigen el proyecto.

Desde la Asociación de Jubilados Santa Pantaria de La Almunia son sus representantes los que han generado espacios y actividades para que se pueda trabajar de manera conjunta y han aportado sus ideas para que este proyecto sea más enriquecedor para ambos colectivos.

Las distintas actividades programadas de manera conjunta se llevan a cabo en los espacios de ambas entidades y pretenden crear nuevas oportunidades para las personas de participación en la comunidad y su contribución a otras personas de su localidad.