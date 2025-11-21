LA ENTIDAD CREA VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD MÁS CERCANA
Adispaz y los jubilados, unidos por la inclusión
LA CRÓNICA
Adispaz trabaja desde hace más de 30 años atendiendo a la personas con discapacidad intelectual de Valdejalón y durante todo este tiempo ha ido adaptando los apoyos a las necesidades vitales de estas personas.
En la actualidad está inmersa en la transformación de los apoyos a personas con discapacidad intelectual mayores (de 45 años), utilizando para ello una metodología donde se implementan planes de micro-transformación enfocados a establecer vínculos con la comunidad cercana.
Dentro de esta transformación se ha generado varios proyectos conjuntos con otras entidades y asociaciones locales, entre ellos se encuentra la Asociación de Jubilados Santa Pantaria de La Almunia de Doña Godina.
Para llevar a cabo este proyecto conjunto ambas partes se reunieron antes de finalizar el verano y marcaron la agenda para trabajar alianzas en las que pudieran participar conjuntamente ambas asociaciones.
En el equipo motor de Adispaz participan repre sentantes de las propias personas con discapacidad que reciben los servicios de la entidad, así como sus familiares acompañados de los profesionales que dirigen el proyecto.
Desde la Asociación de Jubilados Santa Pantaria de La Almunia son sus representantes los que han generado espacios y actividades para que se pueda trabajar de manera conjunta y han aportado sus ideas para que este proyecto sea más enriquecedor para ambos colectivos.
Las distintas actividades programadas de manera conjunta se llevan a cabo en los espacios de ambas entidades y pretenden crear nuevas oportunidades para las personas de participación en la comunidad y su contribución a otras personas de su localidad.
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- Un abogado de Zaragoza logra la absolución del narco gallego Laureano Oubiña
- Lío en el Casademont Zaragoza: así fue el pique entre Erik Stevenson y Jesús Ramírez
- La carta de un padre fusilado en la guerra civil que desvela por qué lo mataron: 'Llegué a dudar de su honestidad