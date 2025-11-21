AgroAlimentaria 2026 ya tiene fecha: del 16 al 18 de abril

AgroAlimentaria La Almunia celebrará en 2026 su segunda edición reafirmando su compromiso con la innovación, el crecimiento y la conexión del sector agroalimentario. Su primera edición fue un éxito con oportunidades y avances que la posicionaron como el evento líder en la comunidad de Aragón.

Agroalimentaria La Almunia 2026 llega para consolidarse como la cita de referencia para el sector hortofrutícola ubicada en el centro de España. Del 16 al 18 de abril, los principales actores del sector como productores, distribuidores, proveedores de tecnología y expertos se darán cita en un evento único en la comunidad de Aragón, donde se darán a conocer las tendencias y oportunidades que están moldeando el futuro de la horticultura y fruticultura. Esta nueva plataforma busca impulsar el intercambio de conocimiento, la innovación y la digitalización de la industria agroalimentaria, fomentando sinergias y creando oportunidades de networking entre los principales actores del sector. Porque más allá de ser un punto de encuentro para el campo, Agroalimentaria La Almunia es un espacio donde las ideas, las relaciones y las oportunidades se transforman en futuro para el municipio.